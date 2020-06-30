بعد موسم واحد بالممتازة: أبناء سخنين يعود إلى الدرجة العليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق اتحاد أبناء سخنين إلى الدرجة العليا، بعد تعادله في مباراته الخارجية أمام هبوعيل كتمون القدس بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة 36 من البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عدة من قبل الفريق السخنيني لزيارة شباك الفريق الخصم، إلا أنه لم ينجح في أي منها في مهمة التهديف.



وحسم الفريق السخنيني صعوده إلى مستوى الدرجة العليا، بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الممتازة منذ هبوطه إليها في الموسم الماضي.

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وبهذا الفوز، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 64 نقطة وقد احتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري.

وخاض "الأحمر السخنيني" 36 مباراة منذ بداية الموسم، إذ حقق الفوز في 18 منها مقابل تعادله في 10 مباريات وخسارته في 8 أخرى.

هذا، وتبقى أمام اتحاد أبناء سخنين مباراة واحدة على نهاية الموسم أمام نظيره هبوعيل رمات هشارون، والتي ستكون في معقله استاد "الدوحة" يوم الخميس القادم.