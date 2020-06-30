شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكويت تكشف تفاصيل حريق منطقة غرب ميناء عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

نفت مؤسسة الموانئ الكويتية احتراق المخازن في ميناء عبدالله التي تحتوي على المخزون الاستراتيجي الغذائي للبلاد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي مساء أمس، إن الحريق الذي اندلع كان في ساحة مكشوفة تستخدم لتخزين الأخشاب في أرض تقع غرب ميناء عبدالله.

وتمكن رجال الإطفاء والجهات الأمنية وموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية في احتواء الخسائر المادية في موقع حادث الحريق الذي اندلع في منطقة غرب ميناء عبدالله التابع للمؤسسة.