شكرا لقرائتكم خبر عن 534 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 79 حالة، منها 43 حالة تحت العناية، في حين أن 5184 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5227 حالة قائمة.
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