شكرا لقرائتكم خبر عن 534 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 534 إصابة جديدة بكورونا منها 326 حالة لعمالة وافدة، و 200 حالة لمخالطين، و 8 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 411 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 20928.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 79 حالة، منها 43 حالة تحت العناية، في حين أن 5184 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5227 حالة قائمة.