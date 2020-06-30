الرئيس المصري: نجنح للسلم ونتخذ إجراءات حفظ الأمن القومي

القاهرة ـ د.ب.أ: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن مصر تجنح دائما للسلم ولكنها تتخذ من الإجراءات ما يحفظ أمنها القومي.

وقال السيسي، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات بشرق القاهرة: «ماضون على عهدنا نحمي وطننا ونجدد عهدنا بألا نفرط ابدا في حق من حقوقه». وأضاف: «نحتفل بالذكرى السابعة لـ«ثورة 30 يونيو»، تلك الثورة، التي حافظت على هوية الخليج 365، فالثورة أثبتت أن الشعوب عندما تنتفض لا يقف أمامها أي عائق أو مانع».

وأكد أن مصر أبهرت العالم عندما أعلنت رفضها محاولة اختطافها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب الموقف عن قرب بعقيدة راسخة مبدأها أنها سند هذا الشعب وحاميه، واتخذت قرارها بالعبور بهذا الخليج 365 إلى بر الأمان. وتابع: «ننظر إلى واقعنا الراهن باعتباره حلقة من تاريخنا المتصل، ونحاول أن نبني ووننمي، وكنا نعلم أننا نواجه تنظيما إرهابيا عالميا، وكان هذا التحدي على رأس الأولويات لنا في مصر».