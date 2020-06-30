شكري: ملء سد النهضة بلا اتفاق يزيد التوتر.. وعلى مجلس الأمن التصدي للإجراءات الأحادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، بل تنتمي كلها إلى مجتمع واحد ومصير مشترك وهو ما أظهرته أزمة كورونا.

وتابع شكري، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، "هذا المشروع الضخم الخاص بسد النهضة على النيل الأزرق من الممكن أن يعرض بقاء أمة بأسرها للخطر لأنه مصدر المياه الوحيد لمصر"، إلا أنه أكد مساندة القاهرة لحق الشعب الإثيوبي في التنمية، لافتا إلى أن الخطر لن تتعرض له مصر فقط ولكن السودان أيضا.

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وأضاف أن ملء السد وتشغيله بشكل أحادي دون اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان ويمنع الضرر عنهم سيزيد من عملية التوتر ويثير الأزمات والصراعات في منطقة مضطربة.

وأكد أنه من المهم أن ينظر مجلس الامن في قضية سد النهضة وأن يمارس مهامة بيقظة لتلافي تصاعد التوتر وأن مصر على ثقة بقيامه بواجباته ومسؤلاته والتصدي للإجراءات الأحادية.