- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شكري: ملء سد النهضة بلا اتفاق يزيد التوتر.. وعلى مجلس الأمن التصدي للإجراءات الأحادية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، بل تنتمي كلها إلى مجتمع واحد ومصير مشترك وهو ما أظهرته أزمة كورونا.
وتابع شكري، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، "هذا المشروع الضخم الخاص بسد النهضة على النيل الأزرق من الممكن أن يعرض بقاء أمة بأسرها للخطر لأنه مصدر المياه الوحيد لمصر"، إلا أنه أكد مساندة القاهرة لحق الشعب الإثيوبي في التنمية، لافتا إلى أن الخطر لن تتعرض له مصر فقط ولكن السودان أيضا.
وأضاف أن ملء السد وتشغيله بشكل أحادي دون اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان ويمنع الضرر عنهم سيزيد من عملية التوتر ويثير الأزمات والصراعات في منطقة مضطربة.
وأكد أنه من المهم أن ينظر مجلس الامن في قضية سد النهضة وأن يمارس مهامة بيقظة لتلافي تصاعد التوتر وأن مصر على ثقة بقيامه بواجباته ومسؤلاته والتصدي للإجراءات الأحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر شكري: ملء سد النهضة بلا اتفاق يزيد التوتر.. وعلى مجلس الأمن التصدي للإجراءات الأحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.