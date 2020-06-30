بريطانيا تؤكد عدم إتمام أي خطوة تضر طرف بعينه في سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن، أهمية عدم إتمام أي خطوة تمثل ضرر لطرف بعينه في قضية سد النهضة.

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وتابع خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة «استمرار الدول الثلاث في المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل»، موجها الشكر إلى الاتحاد الأفريقي على مبادرته لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض.

وأضاف «أوجه الشكر لحكومات مصر والسودان وإثيوبيا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية شاملة».

وتابعت: «سنقدم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة».