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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اعتقال وزير الخارجية السوداني السابق إبرهيم الغندور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، إن السلطات الأمنية اعتقلت رئيس حزب المؤتمر الوطني، ووزير الخارجية السوداني السابق، ابراهيم غندور. وأشارت إلى أن عملية القبض على الغندور وقعت اليوم بعد تفتيش منزله.
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية أعلن أن اجهزة الأمن اعتقلت 9 من قادة حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في السودان. وأشار إلى أن الاعتقال جاء على خلفية تخطيط تلك العناصر لارتكاب أعمال عدائية.
وجاء في البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ووزير الثقافة والإعلام إنه في ضوء توافر معلومات أمنية موثوقة عن اجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل فى ضاحية كافوري مربع 6 .
وأضاف، كان الغرض من الاجتماع التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو 2020م، نفذ فريق مشترك من الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة المنزل وإعتقال المجموعة المشاركة في الإجتماع، عصر يوم الخميس الموافق 18 يونيو ، وعددهم تسعة أشخاص، و تم اخطار النائب العام وشارك إثنين من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ علي المجموعة.
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