مندوب روسيا بمجلس الأمن يطالب باحترام اتفاق المبادئ بشأن «سد النهضة»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن مجلس الأمن يؤكد أهمية احترام اتفاق المبادئ الموقع حول سد النهضة.



وشدد مندوب روسيا على أهمية وجود حلول مقبولة بين الأطراف الثلاثة التي تعمل ملف سد النهضة، مشيدًا بجهود الاتحاد الأفريقي لمحاولة حل أزمة سد النهضة.

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ورحب نيبينزيا بالاجتماع الذي تم خلال الفترة الماضية برعاية الاتحاد الأفريقي وتحت مظلة الأمم المتحدة لحل النزاعات وتجاوز كافة الخلافات.

وانطلقت منذ قليل جلسة مجلس الأمن المفتوحة التي دعت إليها مصر لمناقشة تطورات سد النهضة بحضور ممثلي مصر، والسودان وإثيوبيا.

وكانت مصر قد قامت بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الجمعة 2 يونيو الماضي، ودعت المجلس في بيان إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

وشددت مصر في بيانها على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. كما أعربت السودان عن قلقها من اتخاذ أي إجراءات أحادية تجاه السد في رسالة مماثلة تقدمت بها إلى مجلس الأمن 25 يونيو الماضي.