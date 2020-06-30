البحرين وأمريكا: إيران تواصل دعمها للإرهاب بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

اتفق وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، على أن إيران تواصل أعمالها العدائية، ودعمها للعنف والإرهاب في المنطقة.



واتهم وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إيران بالتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة، ودعم الإرهابيين والمتطرفين بالأسلحة والمتفجرات والتدريبات.

وقال الزياني، في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، الإثنين، إن الأجهزة الأمنية في بلادنا أحبطت العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران مولت نحو 29 ألف عمل تخريبي في البلاد منذ العام 2011.

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وأضاف وزير الخارجية البحريني، أن مجلس التعاون الخليجي طالما طالب بضرورة جعل المنطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل.

ومن جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك على أن طهران لا تزال مستمرة في ممارساتها ودعمها للعنف والإرهاب في المنطقة.

وشدد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران في وقت سابق، على أن حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران يجب أن يظل ساري المفعول، لمنعها من "توريد الأسلحة للإرهابيين، وتصبح تاجر الأسلحة المفضل للأنظمة المارقة حول العالم".

وحث المبعوث الأمريكي العالم على تجاهل تهديدات النظام الإيراني بالانتقام حال تمديد حظر الأسلحة المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، واصفا إياها بأنها "تكتيك المافيا".