الإفراج عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران في العراق اعتقلوا على خلفية استهداف الأميركيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أُفرج الاثنين عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران كانوا قد اعتقلوا الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية في العراق، بحسب ما أكد متحدث باسم الفصيل الذي ينتمون إليه لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث العسكري باسم فصيل كتائب حزب الله جعفر الحسيني إن المقاتلين الـ14 أطلق سراحهم "لعدم ثبوت الأدلة"، معتبرا ان هذا دليل على أن "التهمة كيدية (...) وسنقيم دعوى ضد رئيس الوزراء" مصطفى الكاظمي.