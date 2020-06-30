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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الليبي: لا نريد الحرب ولكننا جاهزون لكل الخيارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، الإثنين، إن الحكومة الليبية وجيشها الوطني لا تريد الحرب ولكنها جاهزة لكل الخيارات.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية على قناة سكاي نيوز عربية، حيث أكد الحويج على ضرورة القضاء على المليشيات الإرهابية، ورفض الحكومة الليبية للانتهاكات التي تمارسها المليشيات الإرهابية والمرتزقة ضد الليبيين، خاصة بالمناطق التي خرج منها الجيش لإفساح المجال للحوار، وذلك استجابة لمطالبات دولية وإقليمية.
كما ندد الحويج بالانتهاكات اليومية من جرائم قتل ونهب وحرق التي تقوم بها المليشيات الإرهابية بدعم من حكومة الوفاق ومعاونة من مرتزقة تركيا ضد الشعب الليبي.
وأكد الوزير أن الجيش الليبي مُرحب به في كل المدن الليبية، "رغم لسنا دعاة حرب ولكننا جاهزون لكل الخيارات".
وأشاد الحويج بالجهود المصرية والإماراتية ومبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين كأساس للتسوية السياسية في ليبيا لصالح الشعب الليبي كله
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