شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين : إيران تواصل التدخل في شؤوننا ودول المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن إيران تواصل التدخل في شؤون بلاده وشؤون دول المنطقة .



وأضاف في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية على حسابها في تويتر، أن الأجهزة الأمنية في البحرين تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية .

ونظر القضاء البحريني في العديد من قضايا خلايا التجسس الإيرانية التي ضبطتها أجهزة الأمن البحرينية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين : إيران تواصل التدخل في شؤوننا ودول المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.