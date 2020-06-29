خالد بن سلمان: ندعم جهود واشنطن لوقف أنشطة إيران الخبيثة

الإثنين 29 يونيو 2020

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، إن بلاده تدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كافة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة.



والتقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع،المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، حيث بحثا الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

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وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، خلال اللقاء، أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كافة الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على المملكة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

وقال الأمير خالد بن سلمان، خلال تغريدة على موقع تويتر، الإثنين، إن :" نقلت للمبعوث الأمريكي براين هوك شكر قيادة المملكة للحكومة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة؛ لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالحنا المشتركة".