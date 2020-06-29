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توافق دولي حول ضرورة استمرار مفاوضات سد النهضة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 29 يونيو 2020

توافقت كلمات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الإثنين، على ضرورة تسوية وحل أزمة  النهضة بالحوار والمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

وأشارت الدول الأعضاء، عبر كلمات مندوبيها في جلسة مخصصة لمناقشة أزمة سد النهضة، إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث، حتى الوصول إلى اتفاق يضمن عدم الإضرار بأي منهم.

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وقالت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن الولايات المتحدة تشجع مصر والسودان وإثيوبيا على "تقديم تنازلات ليتحقق التقدم" في المفاوضات.

 

وطالبت كرافت في كلمتها، الدول الثلاث بعدم إصدار أي تصريحات أو أفعال يمكن أن "تقوض حسن النوايا التي تساعد للوصول إلى اتفاق"، وكشفت عن تطلع بلادها "للحصول على تقارير إضافية بشأن هذه القضية".

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