- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بمجلس الأمن يطالب باحترام اتفاق المبادئ بشأن «سد النهضة» والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
صورة أرشيفية
قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن مجلس الأمن يؤكد أهمية احترام اتفاق المبادئ الموقع حول سد النهضة.
وشدد مندوب روسيا على أهمية وجود حلول مقبولة بين الأطراف الثلاثة التي تعمل ملف سد النهضة، مشيدًا بجهود الاتحاد الأفريقي لمحاولة حل أزمة سد النهضة.
ورحب نيبينزيا بالاجتماع الذي تم خلال الفترة الماضية برعاية الاتحاد الأفريقي وتحت مظلة الأمم المتحدة لحل النزاعات وتجاوز كافة الخلافات.
وانطلقت منذ قليل جلسة مجلس الأمن المفتوحة التي دعت إليها مصر لمناقشة تطورات سد النهضة بحضور ممثلي مصر، والسودان وإثيوبيا.
وكانت مصر قد قامت بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الجمعة 2 يونيو الماضي، ودعت المجلس في بيان إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.
وشددت مصر في بيانها على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. كما أعربت السودان عن قلقها من اتخاذ أي إجراءات أحادية تجاه السد في رسالة مماثلة تقدمت بها إلى مجلس الأمن 25 يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بمجلس الأمن يطالب باحترام اتفاق المبادئ بشأن «سد النهضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.