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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية تسجيل أعلى معدل وفيات يومي في الجمهورية الإسلامية جراء مرض كوفيد-19 التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.
وسجلت إيران اليوم الاثنين 162 حالة وفاة لتتجاوز رقمها القياسي السابق المسجل في الرابع من أبريل نيسان والبالغ 158 حالة وفاة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن وفيات إيران جراء كورونا بلغت في المجمل 10670 وإصاباتها 225205. وقالت إن عدد المتعافين بلغ 186180.
وزاد العدد اليومي للإصابات والوفيات الجديدة بشدة في الأسبوع الماضي في أعقاب رفع تدريجي للقيود التي بدأ فرضها في منتصف أبريل نيسان.
ويحذر كبار المسؤولين بانتظام من أنهم سيعاودون فرض القيود إذا لم يجر الالتزام بالقواعد الصحية لاحتواء العدوى، وقالت وزارة الصحة إن ثمانية أقاليم تعتبر مناطق حمراء.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، وفقا لما جاء على موقعه الرسمي على الإنترنت، إن وضع الكمامات سيصبح إلزاميا في أماكن التجمع التي تحددها وزارة الصحة، وذلك اعتبارا من الخامس من يوليو تموز.
وستقيم الحكومة ما إذا كانت ستمدد هذه السياسة في 22 يوليو
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