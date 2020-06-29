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الإفراج عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران في العراق اعتقلوا على خلفية استهداف الأميركيين

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 29 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أُفرج الاثنين عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران كانوا قد اعتقلوا الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية في العراق، بحسب ما أكد متحدث باسم الفصيل الذي ينتمون إليه لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث العسكري باسم فصيل كتائب حزب الله جعفر الحسيني إن المقاتلين الـ14 أطلق سراحهم "لعدم ثبوت الأدلة"، معتبرا ان هذا دليل على أن "التهمة كيدية (...) وسنقيم دعوى ضد رئيس الوزراء" مصطفى الكاظمي.

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