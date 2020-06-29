البحرين : إيران تواصل التدخل في شؤوننا ودول المنطقة

الإثنين 29 يونيو 2020

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن إيران تواصل التدخل في شؤون بلاده وشؤون دول المنطقة .



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وأضاف في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية على حسابها في تويتر، أن الأجهزة الأمنية في البحرين تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية .

ونظر القضاء البحريني في العديد من قضايا خلايا التجسس الإيرانية التي ضبطتها أجهزة الأمن البحرينية