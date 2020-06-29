شكرا لقرائتكم خبر عن مع تزايد الإصابات.. بريطانيا تعاود العزل العام على ليستر والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ وزير الصحة البريطاني مات هانكوك البرلمان اليوم الاثنين، بضرورة معاودة فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة على مدينة ليستر الإنجليزية لأن معدل إصاباتها بفيروس كورونا أعلى من أي مكان آخر في البلاد.

وتتجه باقي مناطق المملكة المتحدة إلى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي اعتبارا من الرابع من يوليو.

وقال هانكوك إن المدارس والمتاجر غير الضرورية سيتعين إغلاقها في ليستر وحث الناس على عدم السفر من المدينة أو إليها أو إلى محيطها.

وأضاف: "نحن لا نتخذ هذه القرارات هكذا بسهولة، ولكننا نضع مصلحة شعب ليستر في قلوبنا".

وأوضح أن المدينة مثلت نحو عشرة في المائة من جميع الحالات الإيجابية في البلاد الأسبوع الماضي، وأن معدل الإصابة على مدى الأيام السبعة هناك بلغ 135 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن ثاني أعلى مدينة.