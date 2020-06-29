شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتهم تركيا بالمسؤولية الإجرامية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الرئيس ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في من مسيبرغ في ألمانيا: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا"، مشيراً إلى أن أنقرة زادت من وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجددًا وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا.
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