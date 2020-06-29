شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: الضم سيؤثر بشكل «كارثي» على حقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت في بيان صادر اليوم عن المفوضية، أن الضم سيؤثر بشكل "كارثي" على حقوق الفلسطينيين وعبر المنطقة، مؤكدةً دعمها الكامل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يدعو إسرائيل إلى التخلي عن خطط الضم.
وحذرت باشيليت من أن الضم غير القانوني "لن يغير التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تجاه السكان المحتلين بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان ".
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