شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و449 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقالت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 48246 حالة منذ تسجيل أول حالة بالدولة يوم 29 يناير الماضي.

وأضافت الضحاك للصحفيين مساء اليوم، أنه تم تسجيل 665 حالة تعافي جديدة من المصابين بكورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 37076 حالة.

وأشارت الضحاك إلى تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 314 حالة.

وذكرت الضحاك أن نسبة المتعافين ارتفعت إلى 77 بالمائة، من إجمالي المصابين بفيروس كورونا، لافتة الى أن معدل التعافي في تزايد مستمر، ويقدر متوسط حالات التعافي اليومية منذ بداية شهر يونيو الجاري 660 حالة شفاء.