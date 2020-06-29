شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1566 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الاثنين، تسجيل 1566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 1265 حالة يوم الأحد إضافة إلى 83 حالة صعودا من 81 حالة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و 2872 حالة وفاة.

وبدأ يوم السبت سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.