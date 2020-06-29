شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1566 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و 2872 حالة وفاة.
وبدأ يوم السبت سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.
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