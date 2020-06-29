شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل» ترتدي «الكمامة» في هذا المكان فقط والان نبدء بالتفاصيل

أعطت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ردا بسيطا وعمليا على سؤال حول السبب في عدم ارتدائها للكمامة رغم أنها معروفة بأنها تروج لها كوسيلة لمكافحة أزمة كورونا

وفي مؤتمر صحفي عقدته ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهت صحفية مساء اليوم الاثنين سؤالا إلى المستشارة الألمانية حول السبب في عدم رؤيتها أبدا ترتدي الكمامة، وأجابت ميركل مبتسمة: "عندما ألتزم بقواعد التباعد، فلا أحتاج أن أضع الكمامة، وعندما لا ألتزم بالتباعد، على سبيل المثال عندما أذهب للتسوق، فإننا لا نلتقي على ما يبدو".

وأضافت ميركل: "عندئذ كان يمكن لكِ أن تشاهديني وأنا أرتدي الكمامة، لكنني لن أبوح لكِ بموعد ومكان ذهابي للتسوق".

وأكدت ميركل أنها تلتزم بطبيعة الحال بالتدابير التي أوصى بها معهد روبرت كوخ في الجائحة، وقالت: "هناك مناسبات أخرى سيكون من الممكن فيها رؤيتي وأنا أرتدي الكمامة بالتأكيد"، وأضافت أن المصورين استمعوا إلى هذا باهتمام.