مقبرة جماعية غرب الموصل لرفات 600 سجين قتلهم داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر في دائرة شهداء نينوى العراقية، مساء الاثنين، عن العثور على مقبرة جماعية ضمت رفات 600 سجين غرب الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال محمد الشقولي، مدير الدائرة إن"القوات الأمنية في الموصل: "عثرت اليوم (الإثنين) على مقبرة جماعية قرب سجن بادوش (25 كيلومترا غرب الموصل) ضمت رفات 600 سجين قتلهم تنظيم داعش عند دخوله الموصل منتصف عام 2014".

وأضاف الشقولي أنه "تم تسليم الجثث للطب العدلي الشرعي بالموصل".

يشار إلى أن تنظيم داعش سيطر على محافظة نينوى منتصف عام 2014، فيما تمكنت القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي من القضاء على التنظيم عسكريا نهايةعام 2017.