طارق سويدان "داعية الشر" يهرب من جرائمه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة منه للهرب من جرائمه والتستر على انتهاكات وجرائم تنظيم الإخوان، نفى القيادي الإخواني طارق السويدان لقاء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. مؤامرة الدويلة تفضخ إخوان الكويت.. ومطالب بمحاكمتهم الإخواني مبارك الدويلة.. مؤامرة مكشوفة وأكاذيب ودعوات للمحاسبة

مزاعم السويدان جاءت منه كمحاولة فاشلة للابتعاد عن تهم تدينه بالضلوع في التحريض على إثارة الفوضى داخل دول الخليج ومصر خلال اجتماعه بأعضاء الحركة الإسلامية بالخرطوم العام 2014. وقال السويدان عبر حسابه على "تويتر"، الإثنين، إنه :" للعلم أنا لم ألتق في حياتي مع المقبور القذافي".

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