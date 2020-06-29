العراق يطلق سراح موالين لإيران اعتقلوا إثر استهداف أمريكيين

أفرج العراق، الإثنين، عن أعضاء مليشيات كتائب حزب الله العراقي، بعد أربعة أيام من اعتقالهم على يد قوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب، لاتهامهم باستهداف المصالح الأمريكية.



وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني: إن الـ14 أطلق سراحهم "لعدم ثبوت الأدلة".

وأضاف الحسيني "الخطوة المقبلة هي إقامة دعوى ضد رئيس الوزراء" مصطفى الكاظمي "لنثبت أنه يجب أن تسود دولة القانون وليس دولة الأهواء الشخصية".

لكن مصدراً حكومياً أوضح أنه "تم إطلاق سراح 13 شخصاً بكفالة، وأبقي واحد تشير الأدلة إلى تورطه"، مؤكداً أن القضية لم تغلق بعد.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت عددا من أعضاء المليشيا داخل ورشة لتصنيع الصواريخ في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

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وتوعدت "كتائب حزب الله" باستهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد القبض على قياديين فيها، حسب تغريدة للمسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري.

وعقب عمليات الاعتقال، انتشر مسلحون من المليشيا في شوارع العاصمة العراقية لوقت وجيز، قبل أن ينسحبوا.

وقالت القوات العراقية إن عملية اعتقال أعضاء ميليشيا كتائب حزب الله، التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب تأتي في إطار استعادة هيبة العراق، مشيرة إلى أنها لن تسمح بجر البلاد نحو الفوضى.

وقال مايكل نايتس الخبير بالشأن العراقي:" إذا استطاعت كتائب حزب الله تحصين نفسها من القضاء العراقي، فإنهم سيحرجون بذلك حكومة الكاظمي".

ومنذ أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد، وسجلت ستة هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.