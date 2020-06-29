استطلاع: 40% من الأمريكيين يرون تهديد كورونا "مبالغا فيه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر استطلاع حديث للرأي ان نحو 40% من الأمريكيين يرون أن تهديد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مبالغ فيه.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث، ونشرت نتائجة الإثنين، أن أغلبية كبيرة لا تثق في المعلومات الواردة من الرئيس دونالد ترامب.

ووجد أن عددا كبيرا من الجمهوريين أكثر كثيرا من الديمقراطيين يرى أن الفيروس أصبح "مشكلة أكبر مما هو عليه في الواقع".

وأشار إلى أن "العدد الإجمالي ارتفع من حوالي ثلاثة من بين كل 10 أشخاص إلى ما يقرب من أربعة من بين كل 10 أشخاص خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى أوائل حزيران/يونيو".

وقال نحو 30 بالمئة فقط من الأمريكيين إن الرئيس ترامب يتحدث عن الحقائق بشأن الوباء في معظم الأوقات، بينما تتمتع مؤسسات الصحة العامة بمعدل يزيد عن ضعف هذه النسبة، وتحديدا حوالي 64 بالمئة.

وهناك قدر أكبر من عدم الثقة بين الجمهوريين تجاه حكومات الولايات والحكومات المحلية ووسائل الإعلام المحلية.

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وأظهر إحصاء لوكالة رويترز، نشرته السبت الماضي، تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل.

وفرضت ولاية فلوريدا إجراءات جديدة بعدما سجلت زهاء 9 آلاف إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية بالولاية.

كما منع جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا المقاطعات من إعادة فتح اقتصاداتها لمواجهة زيادة في عدد المصابين بالمستشفيات.

وشهدت ولاية تكساس واحدة من أكبر الزيادات اليومية في عدد المصابين مسجلة نحو 6 آلاف إصابة، الخميس.

كما سجلت الولاية أيضا عددا قياسيا لعدد المصابين بالمستشفيات خلال آخر أسبوعين.

وأودى الفيروس بحياة 125 ألف أمريكي تقريبا وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.