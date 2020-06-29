الإفراج عن قائد حرس صدام حسين بعد 15 عاما بالسجن

أفادت مصادر في سجن الناصرية اليوم الاثنين بأنه تم الإفراج عن قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.

وأوضحت مصادر في سجن الناصرية لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم الإفراج عن العميد الركن برزان عبد الغفور، قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما في سجن الحوت بالناصرية وتم التأكد بعدم مطلوبيته في قضايا أخرى.

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كان العميد برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي (60 عاما) أحد قادة قوات الحرس الجمهوري الخاص في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وعضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وشقيق اللواء روكان عبد الغفور المرافق الشخصي لصدام حسين.

وكان برزان ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة عقب الغزو الامريكي للعراق وتسلسله 11، حيث ألقي القبض عليه في 23 يوليو/تموز 2003.

وفي عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، كان من بينهم برزان عبد الغفور التكريتي.