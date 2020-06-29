مر الوقت بطيئًا.. 10 صور ترصد لحظات انتظار استلام جثامين حريق مستشفى البدراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير - محمد البدري:

بقلوب اعتصرها الألم، مر الوقت بطيئًا على أسر ضحايا حريق مستشفى البدراوي التخصصي، مساء اليوم الإثنين، في انتظار استلام جثامين ذويهم بعد نقلها إلى مشرحة مستشفى صدر المعمورة لاستكمال إجراءات الدفن.

عدسة "الخليج 365" تتبعت لحظات قاسية عاشها الأهالي خلال انتظار استلام جثامين ضحايا الحادث، الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، كانوا يتلقون الرعاية داخل مقر عزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفى.

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"كل اللي عايزينه دفن ابننا لإكرامه"، قال "جمال.أ" من ذوي أحد ضحايا الحادث، موضحًا أن الأهالي حضروا إلى المستشفى منذ التاسعة صباحًا، واستمر انتظارهم لأكثر من 7 ساعات، ولحين انتهاء الإجراءات الخاصة بفحص الجثامين والتحقيقات، مؤكدًا مطالب الأهالي بسرعة التحقيق في الواقعة ومعاقبة المسؤولين عنها حال ثبوت وقائع إهمال أدت لنشوب الحريق.

"حسين.م" من ذوي أحد ضحايا الحادث، أوضح لمصراوي، أنه جاء وأفراد العائلة من محافظة البحيرة فور إعلان وقوع الحادث، لافتًا إلى أنه استطاع معرفة بعض ملابسات الحادث من شهود العيان الذين كانوا قريبين من المستشفى وقت نشوب الحريق، والذين أفادوا بأن استغاثات بعض المرضى من نوافذ المستشفى هي ما لفتت انتباه المارة في هذا التوقيت.

وأضاف أن شهود العيان أوضحوا لأسر الضحايا -الذين منعتهم إجراءات عزل مصابي كورونا من التواجد بجوار ذويهم- أن بعض الأهالي ساعدوا العاملين في المستشفى في محاولات إجلاء المرضى أثناء نشوب الحريق، إلا أن شدة تصاعد الدخان حالت دون اقترابهم من أسرة المرضى الذين فقدوا حياتهم جراء الحادث.​