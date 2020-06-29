سامح شكري: سنحمي حقوق المصريين إذا أصرت إثيويبا على ملء السد دون اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر ستتخد خطوات لحماية شعبها إذا أصرت إثيوبيا على ملء السد دون التوصل إلى اتفاق عادل ويرضي كافة الأطراف.
وأكد شكري، أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، أن مصر عقدت اجتماعات لا تحصى لوزراء الري والموارد المائية بين ثلاثي الأزمة، ولخبراء فنيين.
وقال إن قضية سد النهضة ربما تؤدي إلى حالة عداء بين دول الأزمة، فهي قضية من شأنها أن تقوض الأمن والسلم الدوليين.
وأشار شكري، إلى أن إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥، حول سد النهضة بمثابة اتفاق دولي وضع التزامات واضحة لا غموض أو لبس بمضمونها، مضيفا أنه على مجلس الأمن دعوة الدول الثلاث للالتزام بالتعهدات بينهم.
وأكد أنه حال وقوع مكروه لسد النهضة فإنه يهدد بمخاطر وجودية للشعب السوداني.
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