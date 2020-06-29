السودان: على إثيوبيا تلافي التأثيرات السلبية لسد النهضة ونؤمن بحقوق مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:
قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن الخرطوم تعترف بأن مصر لديها صلاحية على مواردها دون أن تتعرض لأي تأثير سلبي.
وأضاف في كلمة بمجلس الأمن، أنه على إثيوبيا تلافي التأثيرات السلبية للسد على دول المنصب.
وتابع "السودان يؤمن بأن الاتفاق على حل على أساس ما اعتمد من الاتحاد الإفريقي هي مهمة أساسية".
هذا وتعقد جلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، بعدما أحالت مصر الملف إلى المجلس، بسبب التعنت الإثيوبي في المفاوضات الأخيرة.
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