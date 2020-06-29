بـ 9.9 مليون جنيه.. تعمير الوادي الجديد يحفر 3 آبار شرب لخدمة سكان 3 قرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروع حفر 3 آبار جوفية لأغراض مياه الشرب في محافظة الوادي الجديد.

وأكد اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، الانتهاء من حفر بئر جوفي بقرية بغداد بمركز باريس لخدمة سكان القرية بينما جرى تنفيذ نسبة 20 % من مشروع حفر بئر جوفي ثاني بقرية فلسطين بمركز الخارجة، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال حفر بئر جوفي ثالثة بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة لـ 20%.

وأضاف عبدالمنعم أن تكلفة حفر الآبار الثلاث 9.9 مليون جنيه، كما أن الجهاز سينتهي من مشروع حفر بئري مياه الشرب بمركزي الخارجة والفرافرة في شهر أغسطس المقبل، ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير بوزارة التنمية المحلية.

وكان قد أعلن جهاز تعمير الوادي الجديد، في أكتوبر 2019 عن الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز، ووزارة التنمية المحلية لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر في محافظة الوادي الجديد.​