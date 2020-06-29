"القابضة للمطارات": عودة العمل بكامل قوة الشركة مع استئناف الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عودة العمل داخل الشركة والشركات التابعة بكامل القوة، بالتزامع مع استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
وقال محروس في رسالته للعاملين، إنه سيتم الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء بمد فترة الإجازة للحالات الاستثنائية، ممن يثبت إصابته بفيروس كورونا أو المخالطين، وسيتم منحهم إجازة حدها الأدنى 14 يومًا، وأيضًا الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقًا للثابت بملفه الوظيفي أو الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر دون 12 عامًا.
وأكد سعيد محروس أن الشركة ستوفر وسائل الحماية والتطهير لموظفيها، موجهًا الشكر لكل من عمل خلال الفترة الماضية من تجهيز المطارات المصرية للعمل في ظل الظرف الاستئنائي من تركيب الكاميرات الحرارية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة تنظيم المطارات لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.
وأعرب سعيد محروس عن تطلعه لتعويض الخسائر القاسية التي طالت قطاع الطيران المدني على مستوى العالم وليس في مصر فقط، وشدد على العاملين ضرورة الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظًا على المسافرين والركاب.
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