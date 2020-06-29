شكري: مصر أخضعت لحملة غير مبررة حول سد النهضة ونطالب البنك الدولي بالانضمام لمباحثاتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.

وأضاف أن اي اتفاقية وقعت مع إثيوبيا، بما في ذلك الاتفاقية التي وقعت وتم التطرق فيها إلى عدم إلحاق المخاطر ببلدان المصب، يجب أن تظل ملزمة.

وتابع شكري "مصر تطالب البنك الدولي والأمم المتحدة للانضمام إلى مباحثاتنا حول سد النهضة".

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وأضاف "بعد عقد من المباحثات وصلنا إلى اتفاقية برعاية الولايات المتحدة في فبراير 2020 وقعت عليها مصر والسودان ولكن إثيوبيا رفضتها في الساعة الأخيرة".

وتابع "الاتفاقية كان يتعين أن ترضي كافة الأطراف الثلاثة".

وأضاف "مصر ملتزمة بطرق جميع الأبواب للوصول إلى حل للأزمة الحالية".