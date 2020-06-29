الأمم المتحدة: ضم أجزاء من الضفة غير شرعي

قالت باشليه في تصريح خطي «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة «أي ضم سواء كان لـ30 % من الضفة الغربية أم لـ5 %».
أضافت «أطالب إسرائيل بأن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة».
مؤكدة، أن «آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين»، مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار».
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