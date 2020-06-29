كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2443، فيما تعافى 621 مريضا وتوفي 8 منذ بدء التفشي.

وأعادت السلطات الفلسطينية، اليوم الإثنين، إغلاق محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".