كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كومو: على "ترامب" إصدار أمر تنفيذي لفرض ارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، مساء اليوم الاثنين، إنه "يتعين على الرئيس دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يلزم السكان بوضع كمامات في الأماكن العامة"، مضيفاً أنه "على ترامب أن يكون قدوة ويضع هو نفسه كمامة، وبدأت الولايات الأخرى للتو فعل ذلك الآن".
وصرح كومو: بأن الولايات التي كانت معترضة، والحكام الذين قالوا لا نحتاج لفعل ذلك زعما بأن الكمامات غير فعالة، بدأوا الآن يغيرون موقفهم تماما، مضيفاً "فليكن لدى الرئيس نفس الشعور ويفعل ذلك في شكل أمر تنفيذي".
وانتقد من جديد طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع جائحة فيروس كورونا، قائلا: إن "البيت الأبيض ظل في حالة إنكار في بداية تلك الأزمة الصحية العامة وإنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في العديد من الولايات الأمريكية، والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن تركيز ترامب على إعادة فتح الاقتصاد كان مضللا وأنه أدى إلى نتائج عكسية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,329 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,602 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.