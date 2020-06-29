كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كومو: على "ترامب" إصدار أمر تنفيذي لفرض ارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، مساء اليوم الاثنين، إنه "يتعين على الرئيس دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يلزم السكان بوضع كمامات في الأماكن العامة"، مضيفاً أنه "على ترامب أن يكون قدوة ويضع هو نفسه كمامة، وبدأت الولايات الأخرى للتو فعل ذلك الآن".

وصرح كومو: بأن الولايات التي كانت معترضة، والحكام الذين قالوا لا نحتاج لفعل ذلك زعما بأن الكمامات غير فعالة، بدأوا الآن يغيرون موقفهم تماما، مضيفاً "فليكن لدى الرئيس نفس الشعور ويفعل ذلك في شكل أمر تنفيذي".

وانتقد من جديد طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع جائحة فيروس كورونا، قائلا: إن "البيت الأبيض ظل في حالة إنكار في بداية تلك الأزمة الصحية العامة وإنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في العديد من الولايات الأمريكية، والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن تركيز ترامب على إعادة فتح الاقتصاد كان مضللا وأنه أدى إلى نتائج عكسية.