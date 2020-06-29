كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر والشرعية.. كيف ساندت القاهرة اليمن منذ 2014؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليمن ومصر على مر العقود، وتربط بيهما علاقات مشتركة ثابتة نتيجة الأحداث التاريخية والخبرة الدبلوماسية والموقع الجغرافي الإستراتيجي، فسعت مصر لتأييد اليمن بعد الثورة والتأكيد على شرعيى رئيسها والبحث عن سبل لتخليصها من وباء الحوثيين الذي أصابها ويقتل شعبها.

*لقاءات متبادلة ودعم للشرعية اليمنية

وفي اعقاب الثورة اليمنية في فبراير 2011 ركزت مصر على على دعم وحدة الأراضى اليمنية والترحيب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن، فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطنى من أجل التوصل لحل توافقي.



في 7 سبتمبر 2014، قام وزير الخارجية اليمنى بزيارة لمصر لحضور أعمال المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية والمنعقد بالقاهرة.

وفي 21 ديسمبر 2014، قام عز الدين الإصبحي وزير حقوق الانسان اليمنى بزيارة لمصر واستقبله وزير الخارجية سامح شكرى، أكد شكرى وقتها مصر مستعدة لتقديم التدريب والدعم الفني وبناء القدرات لمؤسسات الدولة في اليمن مشددا علي أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ومواجهة أي تدهور للأوضاع الأمنية فيها والانزلاق الي حالة من عدم الاستقرار مع ضرورة الحفاظ علي وحدة اليمن وسلامة أراضيه.



وأغلقت القاهرة فى 23 فبراير 2015 سفارتها فى العاصمة صنعاء بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليها، وأكدت الخارجية وقتها على دعم المؤسسات الشرعية ورموز الدولة، وشددت على التزام جميع الاطراف بسبل الحوار والبعد عن استخدام اى طرف للعنف، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى واتفاقية السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الامن بشأن الازمة فى اليمن، ثم أعلنت مصر فتح سفارتها فى عدن استمرارا للدعم السياسى للسلطة الشرعية فى اليمن بعد اتخاذ الرئيس منصور هادى المدينة مقرا له.

في 16 يناير 2015، قام عبد الله الصايدى وزير خارجية اليمن بزيارة لمصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية. قام الصايدى بتسليم رسالة إلى السيسى من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور، تحمل تأكيدًا على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتعزيزها على كافة المستويات، كما تتناول الرسالة أبرز التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن.



وفي مارس 2015، أعلنت مصر دعمها الكامل للحملة العسكرية(عاصفة الحزم) ضد معاقل الحوثيون فى اليمن ودعما للشرعية السياسية للرئيس منصور هادى وشاركت فى الحملة التى تكونت من دول مجلس التعاون والمغرب والسودان والاردن وبتأييد دولى من مجلس الامن للحملة، كما وقفت بحزم ضد التدخل الإيراني في اليمن ودعمها لجماعة الحوثى، مؤكدة على حق الشعب اليمني في اختيار من يحكمه.

وعقدت القاهرة في يوليو من نفس العام، إجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن، ترأس الجانب المصري رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب وحضر المباحثات عن الجانب المصري وزراء: التخطيط، والصحة، والعدالة الانتقالية، والتعاون الدولي، والداخلية، وعن الجانب اليمني وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والداخلية، وحقوق الانسان.

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ووافق مجلس الدفاع الوطني المصري فى يناير 2017 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

*مساعدات مصرية لليمن

وبعد اشتداد المعارك في اليمن، أرسلت مصر في أغسطس 2015 طائرة محملة بمستلزمات طبية ومواد غذائية إلى الشعب اليمني الشقيق، وأوفدت عدد من الأطباء المصريين إلى اليمن للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.



كما أرسلت مصر عدة مساعدات لليمن كان أولها في في ابريل 2018 وتم إرسالها علي شحنتين مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

*قمم رئاسية

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مارس 2015 بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثا أخر المستجدات في اليمن وسبل إنهاء الأزمة، كما شارك في الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة في شهر أغسطس 2015.



وفي سبتمبر 2016، زار السيسي عبد ربه في مقر إقامته في نيويورك، وأكد وقتها على وقوف مصر إلى جانب اليمن ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية وللرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، واستمرار التشاور الوثيق بين الجانبين في إطار مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى، ومواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.



وفي أغسطس2018، زار الرئيس اليمني مصر والتقي السيسي العديد من الملفات وفِي مقدمتها التهديدات التى تقوم بها المليشيا الحوثية الإيرانية على حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وورات الأوضاع في اليمن، وتحديدًا على الصعيد العسكري، بالإضافة إلى الجهود الأممية التي تتم لتحقيق السلام، وحل الأزمة اليمنية.

وفي فبراير 2020، ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي موقف مصر المساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية، خلال تقديم السفير أحمد فاروق،، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر غير مقيم باليمن، وأشاد بما تحظى به الجالية اليمنية المقيمة في مصر من رعاية كريمة، وعبر عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة تعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

*مسانددة اتفاق الرياض

وبعدها بشهرين، أكدت مصر على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى ضرورة عودة الأوضاع في جنوب اليمن إلى ما كانت عليه، وأعربت عن أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه.



وفي يونيو الجاري، رحبت مصر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، وأعربت عن ثقتها بأن "الجهود الحثيثة للسعودية الداعمة لليمن وشعبه".