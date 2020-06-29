كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تكشف عن موعد الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات، مساء الإثنين، عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من الأول من يوليو القادم بحد أقصى 30% من الطاقة الاستيعابية، واستمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكواث بالإمارات الدكتور سيف الظاهري: إنه يجب الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍ، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها. وأضاف الظاهري: أنه يتوجب على كل مصل إحضار السجادة الخاصة به، ولا يسمح بتركها في المسجد بعد انتهاء الصلاة، والحرص على الوضوء في المنازل وتعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المساجد، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة.

وأشار إلى أنه بناءً على تقييم الوضع الصحي سيتم غلق دور العبادة المكتشف فيها أية إصابات أو حالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على ضرورة الالتزام بعدم حضور كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأطفال أقل من 12 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التنفسية إلى المساجد ودور العبادة خلال الظروف الراهنة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت الإمارات عن رصد 449 حالة إصابة وحالة وفاة وتحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما تم شفاء 665 حالة من الفيروس.

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