رصد 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزراة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيرة إلى تماثل 7 أشخاص للشفاء من الفيروس.

وأكدت الصحة الأردنية على "ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي"، مشددة على أن خطر الوباء ما زال مستمرا رغم انخفاض عدد حالات الإصابة على المستوى المحلي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,329 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,602 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.