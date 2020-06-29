ربيع الصقلي يخلق الجدل بسبب عدم احترام تدابير الوقاية من كورونا

خلق الفنان، ربيع الصقلي، الجدل، بعدما ظهر في الشارع العام في مدينة تازة، ليلة أمس الأحد، من دون احترامه للتدابير الوقائية اللازمة ضد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشر ربيع الصقلي على “أنستغرام” مقاطع فيديو، تظهر تجمهر شبان حوله في الشارع من أجل التقاط صور تذكارية معه، في وقت لم يكن أحدا منهم يرتدي الكمامة، دون احترام لقواعد التباعد الاجتماعي الضرورية.

ربيع الصقلي نشر المقاطع لإبراز الترحيب، الذي وجده في مدينة تازة، غير أنه خلق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم إلتزامه بإجراءات الوقاية زمن كورونا.

وأصبحت حياة المشاهير زمن مواقع التواصل الاجتماعي، من بين اهتمامات فئة من الجمهور، لكن ذلك يجعلهم محط انتقاد في حالة ارتكاب أي خطأ.