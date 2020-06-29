تفعيلا للبروتوكول الصحي قبل استئناف البطولة.. الجامعة تراسل العصب بخصوص تحاليل الحكام للكشف عن “ Loading ... Loading ... تفعيلا للبروتوكول الصحي قبل استئناف البطولة.. الجامعة تراسل العصب بخصوص تحاليل الحكام للكشف عن “ كورونا ” – اليوم 24

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