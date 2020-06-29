القضاء الفرنسي يحكم على رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بالسجن 5 سنوات بسبب “وظيفة وهمية” لزوجته

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، حكمه بالسجن على رئيس الوزراء السابق، فرانسوا فيون، في قضية توظيف وهمي لزوجته.

وأدانت المحكمة فيون، وزوجته في قضية وظائف وهمية، وقضت في حقه بالسجن 5 سنوات، وغرامة 375 ألف أورو، وذلك بعدما حضر إلى المحكمة، ظهر اليوم، برفقة زوجته، بينيلوب.

وكانت القضية قد بدأت، عام 2017، وتوصل قضاة التحقيق، الذين عملوا لأكثر من سنتين، إلى اقتناع بأن بينيلوب فيون، استفادت من وظائف “وهمية” للمساعدة في البرلمان لدى زوجها، النائب، وبديله في منطقة سارتر.

وقد سقط بالتقادم جزء من اتهامات لفيون، تعود إلى عام 1981، باختلاس أموال عامة، أو التواطؤ، أو إخفاء وقائع، ويرى المحققون أن أكثر من مليون أورو من الأموال العامة تم اختلاسها في الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2013.