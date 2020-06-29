جهة الشمال تتصدر الترتيب..إصابات كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة تتوزع على 8 جهات -التفاصيل

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن الحصيلة الرسمية بشأن الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية في عدد من الجهات المملكة.

وقالت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية، بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، إن جهة الدار البيضاء-سطات سجلت 14 إصابة جديدة، رصدت جمعيها في مدينة الدار البيضاء.

وبالنسبة لجهة مراكش-آسفي، سجلت، بحسب المتحدثة نفسها، 22 إصابة جديدة مؤكدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت في مدينة مراكش 13 حالة، وحالتين في إقليم الحوز و7 بقلعة السراغنة.

وحسب المصدر نفسه دائما، فقد سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال 24 ساعة الأخيرة، 73 إصابة جديدة بالفيروس، أغلبها في مدينة طنجة، حيث سجلت 63 حالة، تليها مدينة العرائش التي سجلت 10 إصابة مؤكدة، مقابل ذلك سجلت جهة فاس-مكناس 39 حالة مؤكدة، 37 حالة في مدينة فاس، وحالتين بإقليم صفرو.

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وكشفت وزارة الصحة أيضا، في جهة الرباط-سلا-القنيطرة تم تسجيل 19 حالة مؤكدة، في نفس الفترة الزمنية، حيث رصدت في مدينة القنيطرة 12 إصابة مؤكدة، و4 في مدينة سيدي قاسم، و2 سيدي سليمان، وإصابة واحدة في مدينة تمارة.

وتبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة في جهة العيون-الساقية 66 حالة مؤكدة، أغلبها في مدينة العيون، التي سجلت 65 حالة وإصابة واحدة مؤكدة بطرفاية؛ وتم رصد إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في جهة بني ملال -خنيفرة، وذلك في إقليم الفقيه بنصالح.

وتم رصد 3 حالات مؤكدة في الجهة الشرقية؛ سجلت في مدينة وجدة، إصابتين وإصابة واحدة في مدينة جرادة، وذلك خلال نفس الفترة الزمنية، أي في 24 ساعة الأخيرة ؛ بينما في جهة سوس ماسة، تم رصد إصابة مؤكدة في مدينة أكادير.

بينما لم تسجل باقي جهات المملكة لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الأخيرة.