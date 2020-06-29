أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12290 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 93 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة الخامسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8833 بنسبة 71.9 في المائة.
وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل 4 وفاة جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 225 حالة في الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة كورونا في المغرب.. 238 إصابة و93 حالة شفاء و4 وفيات في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.