حصيلة كورونا في المغرب.. 238 إصابة و93 حالة شفاء و4 وفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12290 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 93 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة الخامسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8833 بنسبة 71.9 في المائة.

وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل 4 وفاة جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 225 حالة في الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة.