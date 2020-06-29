الكويت تستأنف الرحلات فـي مطارها أول أغسطس

الكويت ـ رويترز : أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية الأزمة.

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