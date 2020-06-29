مقتل 7 فـي هجوم مسلحين على بورصة باكستان

كراتشي (باكستان) ـ رويترز: قالت الشرطة الباكستانية إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي وقتلوا حارسي أمن وشرطيا لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية مسؤوليتها في تغريدة على «تويتر»، لكن «رويترز» لم تتمكن من التحقق من صحة الإعلان ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجماعة للتعليق.

وقال أسد جويد الذي يعمل بشركة سمسرة بمبنى البورصة الواقع في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة «حبسنا أنفسنا في مكاتبنا».

وأضاف جويد أنه كان في الطابق الأرضي عندما سمع إطلاق النار وانفجارا مما أدى إلى تفرق الناس بحثا عن ملاذ آمن.

وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق بعد وصولهم في سيارة كورولا فضية اللون.

وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى. وقتل الأربعة عندما ردت قوات الأمن.

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