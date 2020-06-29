محافظ النجف يطالب الكاظمي بالتدخل لمتابعة تزوير شهادات المتوفين بكورونا

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل لمتابعة تزوير شهادات المتوفين بكورونا.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التدخل الشخصي لمتابعة تزوير شهادات المتوفين بكورونا والتلاعب بها في المحافظات على ان المتوفي غير مصاب في كورنا".
واضاف ان "هذا الامر مخالف للشرع والقانون"، مشيرا الى ان "قواتنا الامنية ومفارزها البطلة تتابع هذه الحالات بكل شجاعة ومهنية".
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