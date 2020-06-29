شرطة الطاقة تعلن ضبط مرآب يستخدم لتهريب النفط ومشتقاته شرق بغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة التابعة للداخلية، الاثنين، عن ضبط مرآب يستخدم لتهريب النفط ومشتقاته شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني بملاحقة ومتابعة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، نفذت قوة مشتركة من أبطال شرطة الطاقة عملية مداهمة لكراج يستخدم لتهريب النفط ومشتقاته شرق العاصمة بغداد بعد استحصال الموافقات القضائية".

واضافت ان "العملية انطلقت اليوم من مقر المديرية وأسفرت عن ضبط خزان حديدي عدد 2 سعة 36 الف لتر مملؤة بمنتوج نفطي وخزان حديدي سعة 20 الف لتر إضافة لعدد من الخزانات البلاستيكية ومواد أخرى تستخدم في عملية تهريب النفط ومشتقاته"، مشيرة الة انه "تم حجز المضبوطات في مركز شرطة النفط المختص وفتح التحقيق من أجل التوصل إلى الجناة والقصاص منهم قضائياً".